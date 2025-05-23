Минпросвещения подготовило проект приказа о введении в школах оценки за поведение

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ подготовило проект приказа по выставлению общеобразовательной организацией оценок за поведение.

Соответствующий документ "О внесении изменений в пункт 25 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115" опубликован в пятницу на интернет-портале правой информации.

"Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в Организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", - говорится в документе.

В пояснительной записке уточняется, что "проектом приказа конкретизируется полномочие общеобразовательной организации по выставлению оценок за поведение обучающихся".

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что оценки за поведение введут в пилотном режиме с 1 сентября в шести регионах РФ. Это Чеченская Республика, Мордовия, Новгородская, Ярославская, Тульская области, а также Луганская народная республика.

Министр также сообщал, что оценки за поведение во всех российских школах планируется ввести с 1 января 2026 года. "Мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять (оценку), кто ее будет выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. И обсудим итоги этой апробации с педагогическим сообществом, с родителями, для того, чтобы мы не приняли невыверенное решение", - отмечал он.

Минпросвещения РФ рассматривает три варианта выставления оценки за поведение школьников - по пятибалльной шкале, трехбалльной шкале или в виде зачета.