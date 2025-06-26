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Более 80 школ в РФ отобраны для апробации системы оценивания поведения учеников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Апробация системы оценивания поведения учеников стартует 1 сентября 2025 года в 84 образовательных организациях России, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

"Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года. Не задействуем в апробации выпускные классы, чтобы не провоцировать напряжённость с учётом необходимости подготовки к экзаменам. В дальнейшем планируется распространить проект на всех обучающихся", - сказала Колударова на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета. Ее слова приводятся в телеграм-канале министерства в четверг.

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Она напомнила, что с 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнётся апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации, отметила замминистра.

По словам Колударовой, принципы и критерии оценки поведения, которые планируется установить, сформированы с учётом общего мнения и позиций педагогических работников и родительского сообщества.

Предлагается, что оценку поведения будет выставлять классный руководитель с учётом мнения педагогов, которые работают с ребёнком, и администрации образовательной организации, добавила замминистра.

Она также сообщила, что для каждого уровня образования подготовлены соответствующие расписания, которые каждая школа может адаптировать под свои учебные планы. Это решение направлено на укрепление единого образовательного пространства России. Замминистра уточнила, что в ближайшее время единые расписания вместе с методическими рекомендациями будут направлены в регионы.

Ранее в июне министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовии и Ленинградской области планируется начать апробацию системы оценивания поведения учащихся.

По его словам, пилотным регионам будут предложены три формы оценки поведения на выбор: пятибалльная ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"), зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое").

Оценки за поведение во всех российских школах планируется ввести с 1 января 2026 года.

Практика выставления оценок за поведение существовала и в Российской империи, и в советской школе. Была отменена в 1989 году.

Сергей Кравцов Ольга Колударова Минпросвещения РФ
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