В Думу внесли проект о добровольном подключении самозанятых к социальному страхованию

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2028 г. эксперимента, который позволит самозанятым гражданам платить ежемесячно взносы в Социальный фонд РФ, чтобы в случае болезни иметь возможность получить пособие.

Документ (№1036780-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Подать заявление можно будет через приложение "Мой налог" или Госуслуги до 30 сентября 2027 г.

Согласно тексту законопроекта, размер страховых сумм для участников эксперимента составит 35 тыс. или 50 тыс. рублей в месяц, а тариф страхового взноса установлен на уровне 3,84%. Таким образом, ежемесячный взнос самозанятого составит 1 тыс. 344 руб. или 1 тыс. 920 руб. Эти средства будут уплачиваться добровольно в обмен на право получать пособие по временной нетрудоспособности.

Право на получение больничного возникает после шести месяцев регулярной уплаты взносов.

Если самозанятый заболел, он может не платить взносы за время болезни, подтвержденное больничным.

Застрахованное лицо вправе изменить размер страховой суммы, но не раньше, чем через двенадцать календарных месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Если самозанятый платит взносы без перерыва и не получает пособий, его платеж уменьшается: после 18 месяцев - на 10%, после 24 месяцев - на 30%.

Согласно законопроекту, самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы, смогут получать пособие по больничному в тех же случаях, что и наемные работники. Эти случаи указаны в части 1 ст. 5 ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Выплата будет назначаться, если человек временно не может работать из-за болезни или травмы, а также: при уходе за больным ребенком или членом семьи; при карантине - как самого застрахованного, так и ребенка до 7 лет или недееспособного члена семьи; при протезировании по медицинским показаниям в стационаре; при лечении в санатории на территории РФ непосредственно после оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

Согласно законопроекту, порядок и продолжительность больничных для самозанятых будут такими же, как для обычных работников. При этом для самозанятых вместо реального заработка берется выбранная ими страховая сумма - 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб. в месяц.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Для запуска эксперимента потребуется доработка информационных систем ФНС и Социального фонда. Расходы ФНС на обновление программного обеспечения оценены в 18,5 млн руб., ежегодное сопровождение - 20% от этой суммы. Расходы Социального фонда на развитие государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" составят около 434,8 млн руб., в пределах уже выделенных бюджетных ассигнований.

