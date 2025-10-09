Поиск

В кабмине заявили, что сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Эксперимент проводится с 2019 года и завершится в 2028 году. В течение этих лет условия налогообложения остаются прежними.

Накануне сообщалось, что Совет Федерации рекомендовал завершить эксперимент досрочно.

В сентябре глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявлял, что эксперимент с налоговым режимом для самозанятых граждан постепенно близится к завершению и обсуждение новой конструкции надо начинать уже сейчас.

Этот эксперимент стартовал с 2019 года, сначала в нескольких регионах, а затем на всей территории РФ. На конец августа в России было 14,3 млн самозанятых против 11,2 млн год назад. При доходах до 2,4 млн руб. в год самозанятые выплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц/ИП), других обязательных платежей нет.

