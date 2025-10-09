Поиск

Путин и премьер Ирака обсудили намеченный на 15 октября первый Российско-Арабский саммит

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Ирака, действующим председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждение касалось намеченного на 15 октября в Москве первого Российско-Арабского саммита. С учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву", - говорится в сообщении.

"Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время (которое будет дополнительно согласовано)", - объявила пресс-служба Кремля.

По ее данным, российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию об этом в столицы всех арабских государств.

Владимир Путин Ирак Мухаммед Судани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Что произошло за день: четверг, 9 октября

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что ВСУ при отступлении подорвали в ДНР участок аммиакопровода

РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

РСА отнес 10 регионов РФ к зоне повышенного риска мошенничества в сфере ОСАГО

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Самозапрет на оформление кредитов включили на Госуслугах около 16 млн россиян

Путин надеется на реализацию инициативы Трампа по ближневосточному урегулированию

В Смольном предложили нанимать курьерами студентов вместо иностранцев

Ушаков заявил, что договоренности между Путиным и Трампом работают

Ушаков заявил, что договоренности между Путиным и Трампом работают
Авиакатастрофа в Актау

Путин сказал, что экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале

Путин сказал, что экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале
Авиакатастрофа в Актау

Путин напомнил Алиеву, что принес извинения за то, что трагедия с рейсом AZAL произошла в небе над РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2435 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });