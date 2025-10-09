Путин и премьер Ирака обсудили намеченный на 15 октября первый Российско-Арабский саммит

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Ирака, действующим председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Обсуждение касалось намеченного на 15 октября в Москве первого Российско-Арабского саммита. С учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву", - говорится в сообщении.

"Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-Арабского саммита на более позднее время (которое будет дополнительно согласовано)", - объявила пресс-служба Кремля.

По ее данным, российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию об этом в столицы всех арабских государств.