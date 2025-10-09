"Газпром" может направить профицит генерации, низконапорный газ в ЦОДы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" может направить профицит собственной генерации или ресурсы низконапорного газа в центры обработки данных.

Как сообщает пресс-служба компании, "на полях" Петербургского международного газового форума было подписано соглашение о сотрудничестве с ООО "Крипто Энерджи". Стороны заинтересованы в реализации совместных проектов по развертыванию ЦОД на производственных объектах ПАО "Газпром".

Это даст компании дополнительную эффективность эксплуатации производственных мощностей, отмечается в релизе.

Энергообеспечение ЦОД планируется обеспечивать за счет загрузки свободных генерирующих мощностей электростанций собственных нужд "Газпрома" или использования низконапорного газа выработанных месторождений.