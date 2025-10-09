Что произошло за день: четверг, 9 октября

Путин обсудил с Алиевым крушение самолета AZAL, ВСУ подорвали аммиакопровод, Нобелевскую премию по литературе получил венгр

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин обсудил крушение самолета AZAL с Ильхамом Алиевым. Российский лидер напомнил, что принес извинения за то, что трагедия с рейсом произошла в небе над РФ. Путин отметил, что трагедия связана в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Ракеты российской ПВО не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. Путин констатировал, что экипажу было предложено совершить посадку в Махачкале, но он принял решение идти в аэропорт базирования. Алиев поблагодарил Путина за личный контроль над расследованием крушения самолета.

- Минцифры предупредило о фейке про отключение интернета в РФ. В мессенджерах распространялась не соответствующая действительности информация о планируемых ограничениях доступа к интернету в выходные дни.

- Украинская армия при отступлении подорвала в ДНР участок аммиакопровода, сообщило Минобороны РФ. Произошел выброс аммиака, российские военные не пострадали.

- Нобелевская премия по литературе присуждена Ласло Краснахоркаи. Венгерский писатель отмечен "за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства".

- Дефицит бюджета РФ за 9 месяцев составил 3,8 трлн руб., сентябрь был профицитным.

- Венгрия не стала возражать против идеи запретить поставки СПГ из РФ в рамках санкций. По данным EUobserver, в свою очередь Австрия предлагает включить в новый пакет антироссийских санкций "разморозку" части российских активов.

- "Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum. Индекс на Ethereum будет рассчитываться один раз в день в 12:30 по Москве на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.