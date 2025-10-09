Путин сказал, что экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале

Но они приняли решение идти в аэропорт базирования, а затем - в Казахстан

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пилоту самолета AZAL, потерпевшего крушение в декабре 2024 года, было предложено совершить посадку в Махачкале, но они приняли решение идти в аэропорт базирования, а затем - в Казахстан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ему было предложено, и это тоже в "чёрных ящиках" есть, хорошо слышно, совершить посадку в Махачкале, но он принял решение возвратиться в аэропорт базирования, а потом - в Казахстан", - сказал он на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Душанбе.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.



