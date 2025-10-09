Поиск

Военные РФ заявили, что ВСУ при отступлении подорвали в ДНР участок аммиакопровода

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Украинская армия при отступлении подорвала в ДНР участок аммиакопровода "Тольятти-Одесса", произошел выброс аммиака, российские военные не пострадали, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В целях снижения темпов наступления подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в районе 2,5 км восточнее населенного пункта Русин Яр Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины было заминировано ответвление аммиакопровода "Тольятти-Одесса", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"При отступлении подразделений ВСУ из данного района около 13:05 9 октября 2025 года указанный трубопровод был подорван, что привело к выбросу остатков аммиака через его поврежденный участок", - сказали в ведомстве.

"Пострадавших среди российских военнослужащих нет", - заявило Минобороны РФ.

