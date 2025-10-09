Путин считает необходимым дать объективную оценку крушению самолета AZAL в декабре 2024 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Необходимо дать объективную оценку крушению азербайджанского авиалайнера в декабре 2024 года и объявить истинную причину катастрофы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наш долг, повторю еще раз, мы с самого начала об этом договаривались, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину", - сказал он в начале переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

Кадры встречи распространил в своем телеграм-канале журналист Life Александр Юнашев.

"Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц", - заверил Путин.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.