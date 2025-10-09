Поиск

Путин считает необходимым дать объективную оценку крушению самолета AZAL в декабре 2024 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Необходимо дать объективную оценку крушению азербайджанского авиалайнера в декабре 2024 года и объявить истинную причину катастрофы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наш долг, повторю еще раз, мы с самого начала об этом договаривались, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину", - сказал он в начале переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

Кадры встречи распространил в своем телеграм-канале журналист Life Александр Юнашев.

"Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц", - заверил Путин.

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

Хроника 25 декабря 2024 года – 09 октября 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан Владимир Путин Ильхам Алиев AZAL
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В кабмине заявили, что сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по портовым сооружениям, энергоинфраструктуре и хранилищам горючего ВСУ

ВС обязал суды в делах о решениях призывных комиссий проверять заключения экспертов

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Ушаков заявил, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада

Ушаков заявил, что контакты Кремля с администрацией США продолжаются без спада

Источник сообщил, что Момотов подал в отставку с поста председателя Совета судей

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Интернет-магазины смогут принимать оплату с помощью платежных сервисов Wildberries-Russ

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Ozon готовит к запуску продукты в сфере автострахования

Сигнал телефона главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, отследили в 7 км от поселка Кутурчин

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 19 БПЛА минувшей ночью

Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау92 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7328 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });