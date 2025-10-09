Поиск

Алиев поблагодарил Путина за личный контроль над расследованием крушения самолета AZAL

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что он держит под личным контролем выяснение причин крушения самолета компании Azerbaijan Arilines 25 декабря 2024 года в Актау.

"Также хотел бы поблагодарить вас за то, что вы лично держите эту ситуацию под контролем. И как мы с вами неоднократно обменивались мнениями, а также члены наших команд постоянно в контакте. Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос", - заявил Алиев на встрече с Путиным в Душанбе.

Алиев выразил особую благодарность Путину "за эту подробную информацию в связи с трагедией декабря прошлого года, когда самолет "Азербайджанских авиалиний" потерпел катастрофу".

"Мы с вами были сразу в контакте. Как вы помните, в этот трагический день я летел на встречу в Санкт-Петербург и прямо из самолёта, когда мне доложили об этом, вам позвонил, и мы выразили друг другу соболезнования. Также просил вас передать нашим коллегам, которые также участвовали в этом мероприятии, что по объективным причинам не смогу участвовать в неформальном саммите СНГ", - сказал Алиев.

На встрече в Душанбе Путин рассказал Алиеву, что среди причин крушения азербайджанского лайнера было наличие в небе над Грозном украинского беспилотника, добавил, что самолет был поврежден не поражающими элементами ракет ПВО, а их обломками после взрыва. Он также напомнил, что уже приносил извинения за эту катастрофу.

"В целом, в основном я вам изложил то, с чем меня ознакомили буквально накануне нашей встречи, вчера, позавчера, - сказал также Путин. - Еще даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически все, что мне известно, я вам рассказал".

Хроника 25 декабря 2024 года – 09 октября 2025 годаАвиакатастрофа в Актау
Азербайджан Актау Ильхам Алиев ПВО Azerbaijan Arilines Владимир Путин AZAL
