"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 27 октября начнет рассчитывать и публиковать новый криптовалютный индекс - индекс МосБиржи Эфириума, сообщила биржа.

С этой же даты биржа обновит методику расчета подобных индексов - начнет использовать спотовые цены криптовалют, а не производные инструменты на них, как ранее.

Индекс на Ethereum будет рассчитываться один раз в день в 12:30 по Москве на основе спотовых цен торговой пары ETH/USDT с четырех криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Индексы криптовалют рассчитываются как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и ежеквартально пересматриваются.

В перспективе индикаторы могут быть использованы в качестве базового актива для финансовых инструментов, отмечает биржа.

В июне "Мосбиржа" начала рассчитывать индекс биткойна.