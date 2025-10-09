Поиск

Сотовый оператор Т2 планирует в 2026 г. запустить собственную платежную карту

Фото: Руслан Яроцкий/URA.RU/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотовый оператор Т2 планирует в начале 2026 года запустить собственную платежную карту, сообщила директор по развитию финансовых и инновационных сервисов компании Елизавета Гусева на форуме "Финополис".

По ее словам, карта Т2 будет работать на базе BaaS-решения (Business Processes as a Service, услуга аренды банковской инфраструктуры - ИФ), технологическим партнером стала финтех-компания Paygine.

"У Paygine есть своя РНКО, и мы берем инфраструктуру партнера и реализовываем у себя внутри приложения Т2 диджитальную карту, все клиентские пути и сценарий - наши. То есть, к примеру, когда пользователь будет переводить деньги по СБП, будет отображаться Т2 Card. То есть, по сути, это такой же платежный инструмент, как обычная банковская карта, без пластика", - пояснила Гусева "Интерфаксу".

Стороны уже приступили к основному этапу разработки: на стороне оператора - проработка всех возможных клиентских сценариев и фронт-работы, Paygine возьмет на себя обязательства по технической реализации и запуску карты Т2 в контуре мобильного приложения оператора.

"Весь клиентский путь мы реализовываем на своей стороне. Финансовые сервисы и корпоративные продукты находятся в одном приложении, поэтому мы должны учитывать весь опыт, который мы сформировали у абонента по взаимодействию в контуре оператора", - сказала Гусева.

Она уточнила, что стороны уже находятся на стадии интеграции систем, в декабре планируется в рамках пилотного проекта опробовать карту среди сотрудников Т2, являющихся абонентами оператора, а в начале 2026 года - запустить ее для всех своих абонентов. В дальнейшем планируется расширение проекта за пределы абонентской базы Т2.

Как сообщила Гусева "Интерфаксу", Т2 планирует запустить программу кэшбэка, бонусную программу, которая будет действовать как накопительный счет.

В настоящее время Т2 разрабатывает программу лояльности для будущих пользователей платежной карты.

"Чтобы через карту проходило максимальное количество транзакций и клиенту было интересно ею платить, нужны предложения на базе lifestyle-сервисов. Мы будем интегрировать онлайн-магазины одежды, сервисы доставки еды, путешествий, развлечений, чтобы клиенту начислялся кэшбэк при оплате в нашем приложении", - сказала Гусева.

