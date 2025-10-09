США договорились о закупке у Финляндии ледоколов

Президент Финляндии сообщил, что первый из них будет поставлен в 2028 году

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Вашингтон закупит у Хельсинки ледоколы.

"Мы покупаем ледоколы. В основном мы будет строить их вместе. Мы строим четыре здесь, и семь - там", - сказал Трамп на встрече с финским коллегой Александром Стуббом в Белом доме.

Американский лидер отметил, что на данный момент Соединенные Штаты располагают только одним ледоколом, а "у других стран их больше, чем у нас".

"В целом у нас будет 11 ледоколов", - подытожил Трамп, говоря о новых кораблях.

В свою очередь Стубб заявил, что первый из них США получат в 2028 году.