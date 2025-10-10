Поиск

В РФ сообщили об ударах по пунктам временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в Харьковской области

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены авиаудары по пункту временной дислокации и пункту управления беспилотниками подразделений ВСУ в Харьковской области.

"Экипажами ВКС России по объектам противника были нанесены удары с применением авиабомбы ФАБ-3000 и авиаракеты ЛМУР Х-39", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что пункты временной дислокации и управления БПЛА подразделений ВСУ были обнаружены в районах сел Вишневое и Богуславка в Харьковской области.

Минобороны РФ в пятницу опубликовало кадры ударов.

"Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено поражение пунктов временной дислокации и управления БПЛА подразделений ВСУ", - заявили в министерстве.


Хроника 24 февраля 2022 года – 10 октября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область
Новости

