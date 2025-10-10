Песков заявил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу

Украина не отвечает на предложения РФ, отметил пресс-секретарь президента России

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу, поскольку Украина не отвечает на сделанные предложения, однако импульс Анкориджа двигаться в сторону мира жив, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С одной стороны, мы наблюдаем паузу в переговорном процессе, то есть стамбульский переговорный процесс сейчас стоит на паузе, и стоит он на паузе из-за нежелания киевского режима каким-то образом отвечать на те вопросы, которые были поставлены нами", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, которое он разместил в своем телеграм-канале.

Киев, продолжил Песков, не отвечает на проект документа, который был передан, не отвечает на российское предложение по созданию трех рабочих групп, все это необходимо сделать в качестве "домашней работы" до встречи в верхах.

"С одной стороны, стоит на паузе, но, учитывая, что мы продолжаем наше стремление все-таки двигаться в сторону мирного урегулирования, то здесь можно сказать, что этот импульс жив, он живет, и будем надеяться, будет жить дальше, что президент Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, потерян ли импульс, который был дан в Анкоридже.

"В данном случае с точки зрения духа Анкориджа мы исполнены оптимизма, но с точки зрения поведения киевского режима констатируем пока не очень хорошее развитие событий. Но это, с другой стороны, объясняется тем, что киевский режим всячески подвигается на такую позицию европейцами, которые заняли такую труднообъяснимую оголтелую позицию, на фоне этого - милитаристскую", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что "киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них".