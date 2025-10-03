Орбан заявил о необходимости переговоров ЕС и РФ по украинскому конфликту

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Евросоюзу и России необходимы переговоры по украинскому кризису, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"ЕС и Россия должны вести переговоры, иначе мы движемся к войне. И в частных беседах все больше руководителей государств соглашаются со мной по этой проблеме", - приводит в пятницу слова Орбана польский телеканал Polsat.

Венгерский лидер отметил, что, хотя сейчас он выступает в одиночку или вместе со словаками, непубличные разговоры позволяют ему верить в то, что все больше стран начинают разделять его точку зрения.

По словам Орбана, стратегия, выбранная ЕС, не имеет ни логической основы, ни финансовой базы. "Мы не в состоянии финансировать эту войну - иллюзия рухнет, а последствия будут серьезными", - сказал он.

Ранее на этой неделе Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предрешен, и что Украина держится наплаву лишь благодаря поставкам вооружений Западом.