Поиск

Орбан заявил о необходимости переговоров ЕС и РФ по украинскому конфликту

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Евросоюзу и России необходимы переговоры по украинскому кризису, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"ЕС и Россия должны вести переговоры, иначе мы движемся к войне. И в частных беседах все больше руководителей государств соглашаются со мной по этой проблеме", - приводит в пятницу слова Орбана польский телеканал Polsat.

Венгерский лидер отметил, что, хотя сейчас он выступает в одиночку или вместе со словаками, непубличные разговоры позволяют ему верить в то, что все больше стран начинают разделять его точку зрения.

По словам Орбана, стратегия, выбранная ЕС, не имеет ни логической основы, ни финансовой базы. "Мы не в состоянии финансировать эту войну - иллюзия рухнет, а последствия будут серьезными", - сказал он.

Ранее на этой неделе Орбан заявил, что исход конфликта на Украине предрешен, и что Украина держится наплаву лишь благодаря поставкам вооружений Западом.

Виктор Орбан ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ХАМАС выражает готовность обсуждать план Трампа по Газе

Что произошло за день: пятница, 3 октября

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

США нанесли удар по судну у берегов Венесуэлы

Объем нефти на танкерах в море достиг максимума за два года

В Израиле заявили, что на судах направлявшейся в Газу флотилии не было гумпомощи

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп ждет от ХАМАС согласия освободить заложников до вечера 5 октября

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

ЕС продлил антироссийские санкции за "гибридную деятельность"

Гражданин РФ задержан в Сингапуре по запросу США

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну

Великий герцог Люксембурга Анри передал власть старшему сыну
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2406 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7281 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });