В Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Херсонской области за минувшие сутки в результате обстрелов погибли два человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского МО разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек", - написал он в Telegram.

Из-за обстрелов в Васильевке Каховского муниципального округа повреждено административное здание территориального отдела, в Горностаевке от удара БПЛА получил повреждения гражданский автомобиль.