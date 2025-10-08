Три человека погибли в Херсонской области после обстрела со стороны ВСУ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в среду.

"В Железном Порту Голопристанского МО в результате обстрела загорелись два здания для временного проживания - погибли три человека", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Он добавил, что из-за обстрелов поврежден частный дом в Новой Каховке и машина скорой помощи в Горностаевке, обошлось без пострадавших.