РФ и Индия проведут переговоры по расширению взаимных поставок агропродукции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор и министерство торговли и промышленности Индии планируют провести переговоры по расширению взаимной торговли агропродукцией, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах агровыставки "Золотая осень-2025" в пятницу в Москве.

"Мы с Индией находимся в рабочем процессе по взаимному продвижению продукции. У нас запланированы переговоры с советником министра торговли и промышленности этой страны, решим ряд вопросов", - сказал он.

"Что касается животноводческой продукции, то мы действуем с индийскими коллегами в рабочем режиме, наши инспекторы находятся там, когда поставляется продукция", - сказал он.

Вместе с тем, как считает Данкверт, поставки из Индии могут быть расширены за счет бананов. "Индия производит 33 млн тонн бананов, она первый производитель в мире. Нам 1 млн 450 тыс. тонн бананов поставляет Эквадор. Нам нужна диверсификация импорта бананов, в том числе и за счет Индии, которая может поставлять 200-300 тыс. тонн", - сказал глава Россельхознадзора.