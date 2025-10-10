Поиск

РФ и Индия проведут переговоры по расширению взаимных поставок агропродукции

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россельхознадзор и министерство торговли и промышленности Индии планируют провести переговоры по расширению взаимной торговли агропродукцией, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах агровыставки "Золотая осень-2025" в пятницу в Москве.

"Мы с Индией находимся в рабочем процессе по взаимному продвижению продукции. У нас запланированы переговоры с советником министра торговли и промышленности этой страны, решим ряд вопросов", - сказал он.

"Что касается животноводческой продукции, то мы действуем с индийскими коллегами в рабочем режиме, наши инспекторы находятся там, когда поставляется продукция", - сказал он.

Вместе с тем, как считает Данкверт, поставки из Индии могут быть расширены за счет бананов. "Индия производит 33 млн тонн бананов, она первый производитель в мире. Нам 1 млн 450 тыс. тонн бананов поставляет Эквадор. Нам нужна диверсификация импорта бананов, в том числе и за счет Индии, которая может поставлять 200-300 тыс. тонн", - сказал глава Россельхознадзора.

Россельхознадзор Индия РФ Сергей Данкверт
В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

Суд удовлетворил иск о взыскании активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ

Кремль заявил, что первый российско-арабский саммит может пройти в ноябре

Поставки в Китай по "Силе Сибири" идут со значительным превышением контракта

Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя

Песков заявил, что стамбульский переговорный процесс с Киевом поставлен на паузу

Судья Верховного суда в отставке Момотов госпитализирован

Ушаков заявил, что РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи

В Липецкой области потерпел аварию истребитель МиГ-31

