Суд назначил запрет определенных действий депутату заксобрания Петербурга Малькевичу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу, обвиняемому по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Малькевича", - сказали в пресс-службе.

Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о присвоении или растрате.

По этому делу на два месяца арестованы замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергей Сыров, президент АНО "Фонд культуры, семьи и детства" Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, уголовное дело касается хищения денежных средств АО "ГАТР" Санкт-Петербурга.

"Установлено, что в 2020-2021 годах руководством агентства с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в сети Интернет. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме", - сказала Петренко. По ее словам, руководители агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей.

"Похищенные денежные средства участники организованной группы по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, которые затем обналичили", - сказала представитель СК.