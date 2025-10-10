Поиск

Суд назначил запрет определенных действий депутату заксобрания Петербурга Малькевичу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Малькевичу, обвиняемому по делу о хищении средств у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО "ГАТР"). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Малькевича", - сказали в пресс-службе.

Ему предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о присвоении или растрате.

По этому делу на два месяца арестованы замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург" по экономике и финансам Сергей Сыров, президент АНО "Фонд культуры, семьи и детства" Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев.

Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, уголовное дело касается хищения денежных средств АО "ГАТР" Санкт-Петербурга.

"Установлено, что в 2020-2021 годах руководством агентства с представителем частного фонда заключены договоры об информационном сопровождении организации в сети Интернет. Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме", - сказала Петренко. По ее словам, руководители агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 млн рублей.

"Похищенные денежные средства участники организованной группы по фиктивным основаниям перевели на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, которые затем обналичили", - сказала представитель СК.

Петербург Александр Малькевич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инфляция в РФ в сентябре составила 0,34%

Депутаты не нашли в проекте бюджета достаточного разъяснения последствий повышения НДС

Зампреда "Яблока" Шлосберга вернули под домашний арест

Износ лесозаготовительной техники в России к 2028 году может достичь 90%

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

Президент РФ заявил об отсутствии кризиса в отношениях Москвы и Баку

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

В Думу внесен проект об установлении нормы жилплощади для содержания животного

Суд удовлетворил иск о взыскании активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ

Суд удовлетворил иск о взыскании активов бизнесменов Бикова и Боброва в доход РФ

Кремль заявил, что первый российско-арабский саммит может пройти в ноябре

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2444 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });