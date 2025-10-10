Думский комитет зафиксировал смещение промполитики к поддержке сельхозмашиностроения и НИОКР в радиоэлектронике

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности в заключении на проект бюджета РФ на 2026-2028 гг. зафиксировал смещение бюджетных приоритетов в промышленности: сокращение финансирования по авиационной, автомобильной и судостроительной отраслям сочетается с ростом ассигнований на радиоэлектронику, сельхозмашиностроение.

Отзыв комитета на проект бюджета (№1026181-8) опубликован в пятницу в электронной базе данных парламента.

В заключении отмечается, что программа "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" в целом сокращается на 538,5 млрд руб. за 2026-2027 гг. В 2026 г. ее объем составит 1 трлн 387 млрд руб. против 1 трлн 689,3 млрд руб., предусмотренных ранее - на 18%, в 2027 г. она запланирована в размере 1 трлн 697,6 млрд руб. против 1 трлн 933,8 млрд руб. - сокращение на 12%.

Основное снижение приходится на федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения": в 2026 г. ассигнования уменьшены с 1,24 трлн руб. до 1,02 трлн руб. (-18%), в 2027 г. - с 1,45 трлн руб. до 1,26 трлн руб. (-13%). "Данный проект формирует свыше 70% совокупного падения расходов", - говорится в заключении.

Программа "Развитие авиационной промышленности" сокращается в 2026 г. на 46,7% к ранее запланированным уровням финансирования и составит 34,693 млрд руб. против предусмотренных ранее 65,103 млрд руб.; в 2027 г. - 37,774 млрд руб. против заложенных ранее 53,005 млрд руб. - сокращение на 28,7%.

Комитет отмечает, что при сохранении базовых расходов на самолето- и двигателестроение сокращаются сопутствующие меры: субсидии лизинговым компаниям, имущественные взносы и программы послепродажного обслуживания, что отражает переход к точечной поддержке производства.

Комитет отмечает, что проект бюджета предусматривает радикальное сокращение финансирования программы "Развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений". В 2026 г. финансирование составит 27,064 млрд руб. против 57,743 млрд руб., предусмотренных ранее (падение на 53,1%); в 2027 г. - 45,588 млрд руб. против 98,466 млрд руб. (снижение на 53,7%).

"Главный источник секвестра – федеральный проект "Производство судов и судового оборудования", где урезаны капитальные вложения и субсидии: особенно велики сокращения по субсидиям на крупнотоннажное судостроение, по комплексным проектам по оборудованию и по модернизации мощностей (в отдельных позициях сокращения достигают 60-85 %). Исключены или значительно снижены также некоторые имущественные взносы в корпорации и поддержка пилотных партий оборудования", - говорится в заключении.

Комитет отмечает, что точечные сегменты финансирования, например субсидии лизинговым компаниям, частично перераспределены, однако общим трендом является значительное уменьшение поддержки массового судостроения.

При этом комитет отмечает рост ассигнований по ряду направлений. Это финансирование проекта "Развитие сельскохозяйственного машиностроения" - он увеличивается на 34,4 млрд руб. в 2026 году (+42%) и на 52,7 млрд руб. в 2027 году (+55%). Наблюдается рост по проекту "Развитие промышленности социально значимых товаров" - выделяется до 1,44 млрд руб. ежегодно (рост более чем на 50%), по направлению "Развитие лёгкой и текстильной промышленности" - до 948,5 млн руб. (+36% в 2026 г.) и 995,3 млн руб. (+43% в 2027 г.).

На поддержку региональных программ развития промышленности расходы вырастут с 3,34 млрд руб. до 8,88 млрд руб. - в 2,7 раза.

Одновременно комитет отмечает усиление расходов по электронике, прикладным исследованиям, атомной и оборонной промышленности, рост финансирования военно-технического сотрудничества и экспортно-ориентированных мер в ОПК. По атомной отрасли и направлениям радиационной безопасности и обращения с отходами предусмотрено сохранение либо увеличение ассигнований.

Так, в рамках развития электронной и радиоэлектронной промышленности комитет отмечает "резкое наращивание ассигнований". В 2026 г. объем финансирования составит 186,517 млрд руб. против 29,420 млрд руб., предусмотренных ранее (рост на 534%). В 2027 г. – 122,43 млрд руб. против 25,267 млрд руб. (рост 385%). Совокупно прибавка превышает 254 млрд руб. за двухлетний период. "Основной драйвер роста - федеральный проект "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции", по которому в 2026 г. ассигнования увеличены с 18,4 млрд руб. до 175,4 млрд руб., - многократное наращивание инвестиций в НИОКР и внедрение", - отмечает комитет.

"Таким образом, новый бюджет формирует перераспределение приоритетов: сокращение концентрируется на автомобильной промышленности и мерах стимулирования инвестиционных проектов, а увеличение направлено на аграрное и специализированное машиностроение, а также на социально значимые отрасли и региональную поддержку", - делается вывод в документе.

Также комитет обратил внимание, что в соответствии с паспортом федерального проекта "Развитие производства станкоинструментальной промышленности" на 2028 г. предусмотрено 1,8 млрд руб. на создание соответствующих технопарков. "При этом проект федерального бюджета на 2026-2028 годы не содержит положений о предоставлении субсидий на создание таких технопарков", - отмечается в заключении.

Комитет также отмечает, что, учитывая растущие потребности отраслей промышленности в повышении производительности труда на фоне дефицита кадров, федеральный проект "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" нуждается в увеличении финансирования на 2026-2028 гг.

Ранее сообщалось, что в Госдуме 14 октября пройдет "правительственный час" с участием первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, где планируется как раз обсудить автоматизацию и повышение производительности производства.