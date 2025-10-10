Поиск

"Роскосмос" сообщил об огневых испытаниях первой ступени ракеты "Союз-5"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Наземные огневые испытания первой ступени ракеты-носителя "Союз-5" проведены в пятницу, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности проведены наземные огневые испытания первой ступени ракеты "Союз-5", - говорится в сообщении.

"Ступень также является первой ступенью перспективной ракеты сверхтяжелого класса", - отметили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", на испытаниях кислородно-керосиновый двигатель РД-171МВ с тягой 800 тонн отработал 160 секунд. Также сообщается, что было проверено взаимодействие бортовых систем.

"Сегодняшние испытания открывают дорогу к запуску "Союз-5" с космодрома Байконур в конце этого года", - сообщили в "Роскосмосе".

17 июня гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что старт "Союза-5" планируется в декабре 2025 года со стартового комплекса "Байтерек" на Байконуре.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171МВ. Это будет двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

"Байтерек" - строящийся российско-казахстанский космический ракетный комплекс на Байконуре, с которого планируется осуществлять запуск ракет "Союз-5".

