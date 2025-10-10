ВС РФ определит ответственных за прекращение IT-поддержки российских пользователей из-за рубежа

Заседание назначено на 26 ноября

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ решит, должен ли российский дистрибьютор иностранной IT-компании компенсировать своему отечественному контрагенту-посреднику последствия ухода иностранных компаний из РФ.

Такой вопрос судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ разберет на примере тяжбы между ООО "Инфраматика" и известным под брендом "Марвел Дистрибуция" ООО "МТК", одной из структур IT-холдинга Fplus. Последнее среди прочего поставляло на российский рынок продукцию американской Hewlett Packard Enterprise (НРЕ). Летом 2021 года "Инфраматика" приобрела у МТК за 10,5 млн рублей трех- и 5-летние сертификаты на техническую поддержку продуктов НРЕ, предназначавшиеся, согласно материалам дела, для ПАО "Россети Ленэнерго", филиала "Кировэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье" и филиала "Липецкэнерго" ПАО "Россети Центр".

Использовать их в полной мере конечные покупатели не смогли – в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, все зарегистрированные пользователи HPE в России и Белоруссии были деактивированы, доступ к информации и услугам американской компании для них прекращен. Купленные сертификаты оказались "не пригодны для использования конечными пользователями", констатировала "Инфраматика".

В связи с этим компания решила, что МТК должно вернуть ей 6,35 млн рублей за ставшие бесполезными сертификаты, классифицируя их как некачественный товар. Продавец отказался делать это в добровольном порядке, и "Инфраматика" обратилась в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием взыскать с МТК эту сумму в качестве неосновательного обогащения.

Во время разбирательства ответчик настаивал, что отвечал только за доставку сертификата покупателю, не брал на себя обязательств по технической поддержке вместо HPE. "Прекращение технической поддержки находится вне сферы ответственности ООО "МКТ", - приводится в материалах дела позиция дистрибьютора. В подтверждение компания приводила положения партнерского соглашения 2015 года с ООО "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" (ХПЭ), согласно которому МТК была авторизована в качестве неэксклюзивного партнера для приобретения, перепродажи или сублицензирования продуктов и услуг поддержки HPE.

Первая инстанция отказала "Инфраматике" в удовлетворении ее требований. По мнению суда, приостановление компанией-правообладателем деятельности в РФ не свидетельствует о поставке ответчиком товара ненадлежащего качества, а прекращение технической поддержки действительно находится вне сферы ответственности МКТ.

Суд согласился с доводом дистрибьютора, что у конечных пользователей возникали правоотношения в отношении техподдержки с HPE. "Таким образом, все требования истца и третьих лиц могут быть предъявлены исключительно к эмитенту сертификата и одновременно лицу, с которым заключается соглашение об оказании технической поддержки - HPE", - говорится в решении суда. Апелляция и кассация согласились с выводами суда первой инстанции.

Теперь "Инфраматика" пытается переломить исход тяжбы в ВС РФ. В своей жалобе компания настаивает, что договор поставки "является рамочным и распространяет свое действие не только на поставку сертификатов на оказание услуг по технической поддержке, но и фактическое оказание данных услуг".

"В соответствии с функциональными особенностями сертификаты сами по себе не представляют потребительской ценности и являются производными документами, подтверждающими возможность получения технической поддержки в определенный сторонами период времени. <...> Блокирование (приостановление) возможности использования сертификатов в течение согласованного сторонами срока их действия существенно нарушает условия заключенного договора о качестве товара; одностороннее изменение условий о сроке действия сертификатов договором не предусмотрено", - приводится в материалах дела позиция "Инфраматики".

Компания ссылается на отсутствие у ее и конечных пользователей возможности предъявить претензии HPE "ввиду отсутствия каких-либо взаимоотношений, которые могли бы служить основанием для возложения на него обязательств по возврату стоимости товара, оплаченной другому юридическому лицу".

Кроме того, "Инфраматика" обращает внимание суда на то, что МКТ получило средства за неиспользованный период действия сертификатов от ХПЭ. В подтверждение компания приводит мировое соглашение по иску ООО "Марвел КТ", другой компании из состава холдинга Fplus, к ХПЭ (дело рассматривалось в закрытом режиме). "Оснований для повторного взыскания этих же сумм с правообладателя в пользу конечных пользователей не имеется", - приводится в материалах дела позиция "Инфраматики".

Судья Марина Антонова сочла доводы "Инфраматики" достаточными для передачи жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ. Заседание назначено на 26 ноября.

ООО "МКТ" принадлежит ООО "Ф-Плюс оборудование и разработки" (95%) и Владимиру Корневу (5%). Компания с 2020 года не раскрывает финансовые показатели, выручка в тот год составила 131,56 млрд рублей, а чистая прибыль 4,4 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В ООО "Ф-Плюс оборудование и разработки" по 50% принадлежит Алексею Мельникову и ЗПИФ "Нуклон".

В конце августа Совкомбанк подал в суд заявление о банкротстве МТК, также сообщалось о намерении банка инициировать банкротство еще двух компаний холдинга, включая головную.