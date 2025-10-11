Морозы прогнозируются в регионах юга Сибири и Дальнего Востока

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Температура ниже нормы на 7-9 градусов и морозы ожидаются в ближайшие дни в регионах юга Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, максимальные отрицательные значения будут в Забайкалье и Бурятии, где прогнозируется до минус 22 градусов, холодно будет и в регионах Урала, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее низкая температура на азиатской части страны - и это самый юг Сибири и Дальний Восток. На юге Сибири, это Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия, Тыва, Красноярский край, Иркутская область, с 11 до 15 октября температура на 7-9 градусов ниже нормы, минимальные значения (ночные температуры - ИФ) в диапазоне минус 7 - минус 10 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что на юге Красноярского края в Тыве, в Хакасии ночные температуры до минус 14, в Иркутской области до минус 16. "Приличные морозы, это очень холодная погода для этого времени года", - отметил Вильфанд.

На юге Дальнего Востока, а именно в Бурятии, в Забайкальском крае, на юге Хабаровского края, в Амурской области, в течение выходных и в первой половины следующей недели температура на 7-10 градусов ниже нормы. Так, в Амурской области температура до минус 11 - минус 14, в Хабаровском крае до минус 10 - минус 15, в Забайкальском крае, в Бурятии, минус 17 - минус 22 градуса, "жёсткие морозы".

Кроме того, значительные отрицательные температуры с 11 по 15 октября будут на Урале - температура на 5-6 градусов ниже нормы. "Это значит, что в Ямал-Ненецком температура минус 10 - минус 12 градусов, в Тюмени в течение всех 5 дней минимальная температура минус 5 - минус 7. Даже в Свердловской области температура минус 5 - минус 7. Температура на 5-6 градусов ниже нормы, - уточнил Вильфанд.

При этом, как уточнил Вильфанд, есть регионы, где температура в ближайшие дни будет значительно выше нормы.

"Есть регион, где температура существенно выше нормы, но абсолютные значения нерадостно выглядят. Вот на севере Архангельской области, в Ненецком автономном округе в выходные дни температура на 5-7 градусов выше нормы и составит они в Ненецком автономном округе плюс 6 - плюс 7, в Архангельске - плюс 9 градусов. Тепло, но не впечатляюще", - сказал Вильфанд.

В Мурманской области температура будет выше нормы на 6 градусов выше нормы, и будет плюс 8 - плюс 9.

"Очень тепло, просто супер тепло, на 8-14 градусов температура выше нормы в течение выходных и следующей недели, будет на Таймыре. Но это означает, что максимальные значения будут в диапазоне от 0 до плюс 3 градусов", - сказал Вильфанд.

Также высокие температуры будут на севере Якутии, где в течение выходные и первой половины следующей недели температура будет на 6-8 градусов выше нормы, "но это означает, что минимальное значение всего минус 7 - минус 10".