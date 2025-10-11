Четыре летевших в Самару и Саратов самолета ушли на запасные аэродромы

Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары и Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в субботу.

"Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета: два, выполнявших рейсы в Самару, и два, выполнявших рейсы в Саратов.