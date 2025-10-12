Поиск

Путин заявил о планах внедрения ИИ и цифровых технологий в АПК

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Активное внедрение цифровых технологий и роботизация производства будут проводиться в отечественном агропромышленном комплексе для повышения его эффективности, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, опубликованном на сайте Кремля.

"Продолжим создавать условия для дальнейшего развития аграрного сектора России, укреплять его конкурентоспособность и технологический суверенитет, будем стимулировать собственные научные разработки в сфере селекции и генетики, в производстве сельхозтехники и пищевого оборудования, новых ветеринарных препаратов. Кроме того, в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта. Всё это призвано повысить эффективность отрасли, сделать её ещё более технологичной", - сказал Путин.

Президент отметил, что "один из важнейших вопросов здесь - это подготовка кадров для отрасли и аграрной науки, обучение действующих специалистов новым компетенциям".

"Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодёжи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест", - подчеркнул Путин.

