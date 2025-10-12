Землетрясение магнитудой 5,9 произошло возле Северных Курил

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области в ночь на 12 октября, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в ночь на 12 октября в Тихом океане с эпицентром в 75 км юго-восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир, очаг залегал на глубине 30 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске землетрясение могли ощутить силой до пяти баллов, тревога цунами не объявлялась.