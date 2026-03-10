Путин и Трамп детально не обсуждали снятие санкций в отношении экспорта нефти РФ

Об этом заявил Дмитрий Песков

Фото: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Снятие ограничений на экспорт российской нефти не обсуждалось детально в ходе последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, но негативные последствия от этих ограничений известны всем, в том числе и лидерам России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сколь-нибудь детально эта тема не фигурировала, хотя, как последствия для мировой экономики - да, это всем хорошо известны, хорошо известны и Трампу, и Путину", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во вторник.

Песков отметил при этом: "Конечно, те действия, которые предпринимались Соединенными Штатами, имеется в виду по ограничениям по нефти, связаны с попытками стабилизировать ситуацию на глобальных энергорынках на фоне ситуации в Персидском заливе".

Журналисты обратили внимание на то, что после телефонного разговора Трамп сказал, что США могут снять часть санкций, в том числе по экспорту российской нефти и ее закупкам.

Телефонный разговор Трампа с Путиным состоялся в понедельник вечером. Он длился около часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

Сам Трамп назвал хорошим телефонный разговор с российским коллегой.