ВС РФ отклонил жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отказал в удовлетворении жалобы экс-бенефициара "Домодедово" Дмитрия Каменщика на отказ нижестоящего суда отменить решение о передаче аэропорта государству.

"Судебная коллегия по экономическим спорам отказала в удовлетворении жалобы Дмитрия Каменщика, оставив вынесенные судебные акты без изменения", - сообщается на сайте суда.

Каменщик контролировал "Домодедово" до июня прошлого года. По решению Арбитражного суда Московской области аэропорт был взыскан в доход государства. Иск с такими требованиями подавала Генпрокуратура: в нем утверждалось, что Каменщик и второй предполагаемый бенефициар аэропорта Валерий Коган, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за границу.

В январе состоялись приватизационные торги по продаже группы "Домодедово", их выиграла структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива". Стоимость сделки составила более 66,1 млрд рублей.