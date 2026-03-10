Поиск

Google оштрафован в РФ на 11 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной нарушении российского законодательства.

"Google LLC назначены три административных штрафа на общую сумму 11 млн рублей", - сообщили в суде.

Google признан виновным в непринятии мер по удалению информации, запрещенной в России (ст. 13.41 КоАП РФ).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

Google Таганский суд Москвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АТОР ждет возвращения из стран Персидского залива к концу дня 90% организованных туристов

Google оштрафован в РФ на 11 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

ВС РФ отклонил жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Дума намерена упростить взыскание долгов с компаний и ИП по банковским услугам

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Севастополь частично обесточен из-за неисправности на воздушной линии

Что произошло за день: понедельник, 9 марта

Путин предупредил об угрозе остановки добычи нефти на Ближнем Востоке

Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

 Путин назвал условия для работы России с европейскими покупателями углеводородов

Путин поздравил Моджтабу Хаменеи в связи с его избранием Верховным руководителем Ирана
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8610 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 573 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });