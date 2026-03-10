Google оштрафован в РФ на 11 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной нарушении российского законодательства.

"Google LLC назначены три административных штрафа на общую сумму 11 млн рублей", - сообщили в суде.

Google признан виновным в непринятии мер по удалению информации, запрещенной в России (ст. 13.41 КоАП РФ).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.