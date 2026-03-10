Думе предложат разрешить экстерриториальное использование ВС РФ для защиты россиян

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение в Госдуму законопроекта о защите прав граждан России в случае их ареста, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, сообщил "Интерфаксу" источник.

"Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и федеральный закон "Об обороне", предусматривающие в том числе возможное экстерриториальное использование по решению президента Российской Федерации формирований Вооруженных сил РФ для защиты граждан Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Как говорится в пояснительной записке, "законопроект разработан в целях защиты прав граждан РФ в случае их ареста, удержания, уголовного и иного преследования во исполнение решений судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия Российской Федерации, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций".

Согласно действующей статье 8 федерального закона "О безопасности", президент принимает в соответствии с российским законодательством меры по защите России и ее граждан в случае принятия иностранными или международными либо межгосударственными органами решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации или основам публичного правопорядка РФ.

Законопроект разработало Минобороны, добавил источник "Интерфакса".