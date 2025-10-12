В Кремле заявили об обеспокоенности темой поставки ракет Tomahawk Украине

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В России вызывает особую обеспокоенность возможность поставок США дальнобойных ракет Tomahawk Украине, заявляют в Кремле.

"Заявлений действительно звучит много, с ними еще надо разбираться, мы все их тщательно фиксируем. Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, и об этом уже говорил президент", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист разместил в своем Телеграм-канале.

Песков подчеркнул: "Оружие это особенное, оно может быть в безъядерном, может быть и в ядерном исполнении, высокая дальность оружия серьезная, но при этом оно не может изменить положения дел на фонтах".

Он отметил, что сейчас драматичный момент, поскольку со всех сторон нагнетается напряженность.

"Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию, и мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров, и из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос, будет ли Россия учитывать, что в случае появления у Киева "Томагавков" ракета при запуске может быть в ядерном исполнении, он сказал: "Вспомните сообщения наших специальных служб полтора-два года назад об имеющейся информации о том, что украинцы могут сделать некую грязную бомбу так называемую".

"Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. Мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Эксперты военные за океаном должны это понимать", - сказал Песков.