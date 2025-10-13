Аэропорт Краснодара приостановил работу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара, сообщили в Росавиации в ночь на понедельник.

"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Ранее в ночь на понедельник сообщалось о приостановке обслуживания рейсов в аэропортах Волгограда, Геленджика и Астрахани.