За ночь средствами ПВО нейтрализованы 103 украинских БПЛА

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник российские военные перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника над пятью регионами РФ, а также над Черным и Азовским морями, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 по Москве 12 октября до 7:00 по Москве 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были нейтрализованы над Крымом, Астраханской, Ростовской, Белгородской областями, Калмыкией, а также над Черным и Азовским морями.

