Депутат Аксаков ожидает, что лимит числа банковских карт на человека введут в декабре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ограничение на количество банковских карт, которые может иметь один человек, могут ввести уже в декабре 2025 года, допустил в беседе с "Известиями" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

К этому же времени могут запустить сервис для контроля за количеством "пластика". Благодаря этому сервису банковские клиенты смогут узнать, где и когда они его выпустили.

По данным "Известий", предлагается ввести два лимита: не больше пяти карт в одном банке и не больше 20 во всех для одного клиента. До этого предполагалось ограничение в 10 карт, но от этой идеи отказались.

В конце августа правительство обнародовало для публичного обсуждения второй пакет мер против кибермошенников, куда вошло около двух десятков инициатив по защите граждан в цифровой среде, в том числе ограничение по количеству банковских карт.