Морской пассажирский транспорт вновь приостановил работу в Севастополе

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте в понедельник вечером приостановлено второй раз за день. Об это сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Причины не называются. На площадях Нахимова и Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее морской пассажирский транспорт приостановил работу в воскресенье вечером. Причины не назывались. В понедельник утром дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила о возобновлении работы. Днем бухта также была перекрыта менее получаса.