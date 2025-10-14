Поиск

Производство пива и пивных напитков в РФ за 9 месяцев снизилось на 0,6%, впервые в этом году

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Пивовары РФ в январе-сентябре этого года произвели 688,1 млн декалитров (дал) пива и пивных напитков, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Снижение производства отмечено впервые в этом году. В предыдущие месяцы выработка пива росла, но темпы роста замедлялись: за семь месяцев они составляли 2,4%, за восемь - 1%.

Основная доля производства за девять месяцев пришлась на пиво крепостью до 8,6 градуса - 596,5 млн дал, это на 1,2% меньше, чем год назад. Более крепкого пива сварено 56,5 тыс. дал (на 4,5% меньше). Пивных напитков произведено 91,5 млн дал, что на 3,3% больше прошлогоднего.

В сентябре производство пива и пивных напитков снизилось до 64,7 млн дал с 79,6 млн дал в августе этого года. В том числе пива крепостью до 8,6 градуса - до 55,6 млн дал с 69,3 млн дал, более крепкого - до 5,2 тыс. дал с 6,4 тыс. дал. Производство пивных напитков в сентябре сократилось до 9,1 млн дал с 10,4 млн дал в августе.

Росалкогольтабакконтроль также сообщил, что сидра, пуаре и медовухи за январь-сентябрь произведено 11,7 млн дал, что на 14,3% больше, чем год назад. Наибольшие темпы роста показал сидр - на 16,7%, до 8,5 млн дал. Медовухи произведено 3 млн дал (на 9,3% больше), пуаре - 174 тыс. дал (на 4,6% меньше).

В сентябре этих напитков было произведено почти 1,9 млн дал (1,5 млн дал в августе). В том числе выпуск сидра вырос до 1,5 млн дал с 1,2 млн дал месяцем ранее, пуаре - до 19,1 тыс. дал с 10,4 тыс. дал, медовухи - снизился до 323,1 тыс. дал с 337,7 тыс. дал соответственно.

Всего в январе-сентябре в РФ было выработано 699,7 млн дал напитков брожения, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. В сентябре их производство составило 66,5 млн дал (81,3 млн дал в августе этого года).

