Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии за события 2008 года

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека о выплате Грузии компенсации в связи с событиями 2008 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это отдельная тема, отдельная субстанция. Решение выполнять не будем", - сказал он, комментируя на брифинге вердикт ЕСПЧ, обязывающий Россию выплатить Грузии 253 млн евро в связи с военными действиями в 2008 году.

ЕСПЧ 14 октября удовлетворил государственный иск Грузии против России, присудив грузинской стороне компенсацию в 253 млн евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта 2008 года. Иск был подан в 2018 году.

15 марта 2022 года МИД России заявил о выходе страны из состава Совета Европы. Президент Владимир Путин в июне 2022 года подписал закон, по которому решения ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, то есть после прекращения полномочий России в Совете Европы, не подлежат исполнению в России.