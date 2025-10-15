В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Два усиленных танковых батальона и 49 белорусских военных инструкторов прошли в этом году подготовку в России, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"На базе учебно-боевого центра совместной подготовки военнослужащих мотострелковых и танковых подразделений в Нижегородской области в текущем году подготовлено два усиленных танковых батальона и 49 инструкторов белорусских вооруженных сил по различным предметам боевой подготовки", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в среду.

Он заявил, что 27-28 мая в Минске была проведена конференция органов боевой подготовки России и Белоруссии для внедрения в обучение опыта специальной военной операции.