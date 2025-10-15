Поиск

Российско-американские контакты на высшем уровне пока не планируются

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон ведут диалог по разным каналам и вопросам на рабочем уровне, контакты президентов двух стран пока не планируются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рабочие контакты идут по разным каналам и вопросам", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Министр добавил, что "контакты на высшем уровне пока не планируются".

Лавров напомнил, что "недавно во время отлета из Египта президент США Трамп, комментируя вопрос журналистов про крылатые ракеты "Томагавк", среди прочего сказал, что, наверное, ему надо будет поговорить с президентом России Путиным на эту тему".

"Он и его команда знают, что в любой момент мы готовы на разных уровнях, включая президентский, общаться и обсуждать конкретные вопросы. Конечно, с учетом всего того, что успели наработать за предыдущий период, в т.ч. российско-американский саммит на Аляске", - заявил Лавров.

МИД РФ США Сергей Лавров
Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

МВД РФ аннулировало 2,3 тыс. ВНЖ и разрешений на проживание иностранцам с фиктивными браками

Россия не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии за события 2008 года

