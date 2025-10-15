Российско-американские контакты на высшем уровне пока не планируются

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон ведут диалог по разным каналам и вопросам на рабочем уровне, контакты президентов двух стран пока не планируются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рабочие контакты идут по разным каналам и вопросам", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ". Министр добавил, что "контакты на высшем уровне пока не планируются".

Лавров напомнил, что "недавно во время отлета из Египта президент США Трамп, комментируя вопрос журналистов про крылатые ракеты "Томагавк", среди прочего сказал, что, наверное, ему надо будет поговорить с президентом России Путиным на эту тему".

"Он и его команда знают, что в любой момент мы готовы на разных уровнях, включая президентский, общаться и обсуждать конкретные вопросы. Конечно, с учетом всего того, что успели наработать за предыдущий период, в т.ч. российско-американский саммит на Аляске", - заявил Лавров.