Бортников не сомневается в причастности спецслужб НАТО к инцидентам с якобы дронами РФ в ЕС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что причастность спецслужб НАТО к инцидентам с беспилотниками в воздушном пространстве ЕС не вызывает сомнения, он связал их с попытками создания мнимой угрозы со стороны Росссии для Европы.

"Вслед за Украиной политической субъектности методично лишают Евросоюз, где с подачи Лондона и возглавляемой им "партии войны" раздувается истерия по поводу мнимой "угрозы с Востока". На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС", - сказал Бортников в четверг, выступая на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.

По его словам, "у профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним (инцидентам с БПЛА) натовских спецслужб".

"Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому теневому флоту России. Напомню, что изначально "локомотивом" кампании по борьбе с ним являлся Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и наших кораблей на Балтике", - подчеркнул директор ФСБ.

Бортников отметил, что "именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования".

"Возможные последствия столкновения Европы и России могут быть самыми губительными. Если исключить мысль о реальном намерении англосаксов развязать Третью мировую войну с ядерной державой, то остаётся одно логичное объяснение их агрессивных действий - создать стратегическую неопределённость и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации", - сказал он.

Глава ФСБ напомнил, что бюджет европейского перевооружения определён в 800 млрд евро. "Полагаю, что в этом и кроется одна из причин полной недоговороспособности ключевых европейских политиков и Брюсселя", - заявил Бортников.