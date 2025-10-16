ФСБ призвала осторожно воспринимать предложения Запада о помощи в развитии IT-технологий

По его мнению, иностранные спецслужбы могут к 2030 г. получить технологию, которая сделает бесполезными все современные способы криптозащиты

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Принятие помощи западных государств в развитии и модернизации IT-инфраструктур может привести к полной утрате цифрового суверенитета, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Следует внимательно относиться к любым предложениям западников о содействии в модернизации сетей связи, интернет-инфраструктуры, систем информационной безопасности в сфере экономики и финансов и в других отраслях. В конечном итоге это чревато полной утратой цифрового суверенитета государства", - сказал Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.

По его словам, серьезные опасения вызывает то, что Пентагон нацелен на достижение "неоспоримого технологического превосходства в сфере кибервойны".

"Ставка сделана на развитие технологий квантовых вычислений. В случае прорыва в технических решениях на этом направлении западное разведсообщество уже на рубеже 2030-2035 годов получит в руки инструмент, который сделает бесполезными все существующие системы криптозащиты, построенные на классических вычислительных средствах", - отметил директор ФСБ.