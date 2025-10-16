Поиск

Бортников сообщил о планах афганского "филиала" ИГИЛ выйти на границы стран СНГ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Главари афганского "филиала" запрещенной в России террористической организации ИГИЛ "Вилаята Хорасан" намерены занять северные районы Афганистана, выйти на границы СНГ, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Главари ИГВХ считают ближайшей целью установление контроля над северными районами страны с выходом на границу СНГ", - сказал Бортников, выступая на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ.

По его словам, "тем опаснее происходящий в настоящее время рост числа наших граждан в рядах данной МТО (международной террористической организации)".

Директор ФСБ отметил, что террористами "развёрнута активная интернет-пропаганда на таджикском, киргизском, узбекском и - чего ранее не наблюдалось - казахском языках".

"Непосредственно в зоне присутствия осуществляется вербовка представителей местных общин. При содействии иноспецслужб расширяется сеть лагерей подготовки боевиков", - сказал Бортников.

Он заявил, что усиление "Вилаята Хорасан" "выгодно внешним игрокам, с одной стороны, для подрыва власти талибов, а с другой - для создания долгосрочного очага террористических угроз у южных рубежей Содружества".

"Учитывая опыт ближневосточной экспансии ИГИЛ, его афганский филиал будет стремиться "зайти" на пространство СНГ под лозунгами построения "всемирного халифата". И как мы видим по результатам совместной оперативной работы, агрессивность действий ИГВХ против республик Центральной Азии и России только нарастает", - заключил глава ФСБ.

