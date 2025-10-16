Власти Кузбасса назвали локальными сложности с бензином и пообещали их вскоре решить

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Возникшие сложности с бензином на АЗС Кемеровской области локальные и будут в скором времени решены, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Илья Середюк.

"В соцсетях сейчас много пишут про то, что на наших заправках закончился бензин. У "Татнефти" был простой вагонов на станциях Новокузнецк и Кемерово. По югу области проблему решили – бензовозы пошли в сторону заправок. По Кемерово ситуация сложнее – там опрокинулись вагоны с углем и заблокировали железнодорожные пути, по которым шли цистерны с бензином. За ночь пути расчистят, утром бензин доставят на заправки", - сообщил он.

На АЗС "Роснефти" специалисты компании работают над перераспределением объемов поставок бензина на свои заправки, добавил он.

"При этом основной поставщик бензина в Кузбассе – "Газпром нефть" – работает стабильно. Компания получила дополнительный объем нефтепродуктов на свои нефтебазы", - отметил Середюк.