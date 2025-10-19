Алексей Маслов: треугольник Россия-Индия-Китай становится значительно более возможным

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова рассказал о перспективах формирования треугольника РИК и возможном ответе Вашингтона

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Публикуем вторую часть интервью директора Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексея Маслова обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну. Она посвящена теме треугольника РИК (Россия-Индия-Китай) как нового центра силы.

- Алексей Александрович, есть мнение, что складывается новый центр силы "Россия-Индия-Китай" (РИК). Способен ли этот треугольник стать полноценным противовесом США?

- Пока вообще о полноценном создании этого треугольника или некоем возвращении к нему говорить рано. Ведь речь должна идти о ряде полноценных соглашений и совместных видениях по политике, экономике, трансграничному развитию. Тем не менее, тенденция, конечно, начала складываться. Не будем забывать и о взаимодействии в рамках ШОС и БРИКС. Так что РИК становится значительно более возможным.

- На чем будет базироваться это треугольник?

- В области экономики, прежде всего, это электронные платежи, которые идут вне долларовой массы, это создание преференциальных политик в области торговли. В области политики, конечно же, выработка единого глобального видения мироустройства. Пока его предложил только Китай, и то довольно абстрактно - в виде идеи "глобального управления". Терминологически и Индия, и Россия уже поддерживают эту формулу как противовес "миру, основанному на правилах", в создании которых они, кстати, участия не принимали. Это действительно многополярность, учет интересов всех стран и отсутствие любых форм экономического и политического давления на эту группу стран. Поэтому, как минимум, мы начали двигаться в направлении РИК.

- Как поведет себя в таком случае Вашингтон, готов ли он к соперничеству или конфронтации с РИК?

- Думаю, что в ближайшее время США будут менять свою тактику. Трамп приобрел слишком много противников в Азии, в мире в целом, и в то же время мало союзников. У США очень большой рычаг - это, прежде всего, финансы и контроль за долларовой массой и рядом технологий. Хотя Китай и Индия совокупно технологически превосходят США. Если же говорить про стратегию будущего - науку, образование, то здесь три страны, я имею в виду Россию, Индию и Китай, также заметно превосходят США. То есть, хотя у США остается очень много рычагов влияния, в том числе и привлекательность их модели для многих стран, но критическая масса в Азии сейчас складывается не в пользу Штатов.

- Поговорим об Индии. Она оказалась сейчас в сложной ситуации из-за попыток США лишить ее российской нефти. Чего тут ожидать?

- Мне кажется, США не рассчитывали на столь жесткую реакцию Индии, и что Индия и Китай смогут преодолеть, как это случилось в августе, многие исторические противоречия. И Вашингтон несколько приостанавливает давление на Индию, пытаясь перегруппировать силы. При этом Китай и Индия воспользовались этой ситуацией и заметно расширили взаимодействие. Возобновлены полеты и открыты пункты перехода. Крупнейшие китайские корпорации по производству литий-ионных аккумуляторов и технологичные компании пришли в Индию, заключают договоры с индийскими компаниями.

- То есть своими действиями американцы сблизили две не очень дружественные в прошлом страны?

- Индия очень опасается Китая – все-таки огромный дисбаланс в торговле. Тем не менее, такого резкого скачка взаимных инвестиций и взаимодействия не было за последние десятилетия. Поэтому есть большая вероятность формирования нормального политико-экономического блока Индии и Китая, разделения между ними влияния на другие азиатские страны. И тогда США практически некуда будет поставить свою ногу в азиатском мире, за исключением небольших стран.

- Последний вопрос - о возможных поставках "Томагавков" Киеву. Каково ваше мнение?

- Я думаю, что США попытаются решить ситуацию паллиативными мерами. Например, навязав жесткие условия по использованию ракет, объектов поражения, пока сама идея не сойдет на нет. Опять же, сославшись на отсутствие специально подготовленного персонала. Вообще США оказались в непростом положении, будучи неспособными решить конфликт, который Трамп обещал завершить максимально быстро. Поэтому здесь ему надо сохранять лицо.

- Иными словами, "Томагавки" - это главный козырь Трампа?

- Пока да, но он очень неперспективный. И все другие способы давления на Россию оказались не очень эффективны. В том числе Вашингтону не удалось вбить клин между Россией и Китаем. Хотя для этого предпринимались колоссальные усилия, и китайцы испытывали здесь очень большое давление. То же самое касается и упомянутой ситуации с Индией. Поэтому США важно использовать любые другие инструменты. Но запугивание, шантаж – самый неэффективный способ воздействия на Россию.