Путин ознакомил Трампа с позицией России по ближневосточному урегулированию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента США Дональда Трампа с успехом в нормализации ситуации в Газе и изложил российскую позицию ближневосточного урегулирования, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Наш президент начал разговор с поздравления Дональда Трампа с успехом в его работе по нормализации обстановки в секторе Газа, - сказал он. - Эта миротворческая деятельность президента США по достоинству оценена на Ближнем Востоке, в самой Америке и большинстве стран мира".

"Естественно, была изложена принципиальная позиция РФ в пользу комплексного ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе, которая гарантировала бы устойчивый мир всем народам региона", - добавил Ушаков.

"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, и добавил, что сам мечтал об этом тысячу лет, - написал Трамп в соцсети после этого разговора. - На самом деле я верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нашим переговорам о прекращении войны России и Украины".