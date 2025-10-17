Поиск

Президент США считает, что время для антироссийских санкций не настало

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России и пообещал, что сообщит об этом лидерам американского Конгресса.

В миреБелый дом внимательно изучает законопроект об усилении санкций против РФЧитать подробнее

"Сейчас - не лучшее для этого время", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, напомнив, что провел содержательный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Трампа, в Сенате ранее в четверг заявляли о готовности принять законопроект об ограничительных мерах против РФ, так как не знали о содержании его разговора с Путиным. "Я поговорю с Конгрессом, сообщу им", - добавил президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему не исключает ввода санкций в будущем. "Это останется одной из опций", - сказал он.

США Дональд Трамп Россия санкции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что Путину "не понравилась" идея поставки ракет Tomahawk Киеву

Трамп полагает, что его встреча с Путиным может состояться через пару недель

Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании после разговора с Путиным. Обобщение

В Кремле сообщили о готовности США к сотрудничеству после урегулирования на Украине

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин поддержал идею Трампа об их возможной встрече в Будапеште

Путин и Трамп сделали особый акцент на вопросах украинского кризиса

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина

Орбан заявил о готовности принять в Венгрии Трампа и Путина

Что произошло за день: четверг, 16 октября

В Белом доме разговор Путина и Трампа назвали продуктивным

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7377 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2463 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });