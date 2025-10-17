Президент США считает, что время для антироссийских санкций не настало

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не хотел бы вводить санкции против России и пообещал, что сообщит об этом лидерам американского Конгресса.

"Сейчас - не лучшее для этого время", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, напомнив, что провел содержательный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Трампа, в Сенате ранее в четверг заявляли о готовности принять законопроект об ограничительных мерах против РФ, так как не знали о содержании его разговора с Путиным. "Я поговорю с Конгрессом, сообщу им", - добавил президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему не исключает ввода санкций в будущем. "Это останется одной из опций", - сказал он.