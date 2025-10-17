Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на борт МКС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий завершили работы в открытом космосе по установке научной аппаратуры на внешней поверхности Международной космической станции (МКС), следует из трансляции госкорпорации.

Рыжиков и Зубрицкий вышли в открытый космос с борта МКС накануне в 20:10 мск. Продолжительность выхода составила 6 часов 11 минут.

Космонавты установили аппаратуру для выращивания полупроводников в открытом космосе (эксперимент "Экран-М") на модуле "Наука". На модуле "Звезда" провели демонтаж и отталкивание камеры высокого разрешения, а также очистили иллюминатор. Кроме того, космонавты сняли съемную кассету-контейнер с модуля "Поиск". Для поддержки работ в открытом космосе был задействован манипулятор ERA.

Для Рыжикова данный выход стал вторым в космической карьере, для Зубрицкого - первым.