Еще шесть аэропортов приостановили обслуживание рейсов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Нижнего Новгорода (Стригино), Сочи, Ярославля (Туношна) и Ульяновска (Баратаевка) не принимают и не отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Кореняко.

Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Краснодара, Калуги, Самары и Саратова.